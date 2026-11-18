Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
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18.11.2026 17:45:31
Africa's E-Commerce Giant Jumia Sounds Alarm Over Holiday Demand
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Nachrichten zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
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17.11.26
|Ausblick: Jumia Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Jumia Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
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