HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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07.11.2026 23:59:22
Africa's first Youth Olympics open in Senegal amid hope and scrutiny
Senegal is hosting Africa's first Youth Olympics, with 2,700 young athletes competing in Dakar, Diamniadio and Saly. The Games bring pride and hope, but also questions over cost, rights and legacy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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