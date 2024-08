Afrikanische Schweinepest - Warnung vor Einfuhr von Tierprodukten

Wegen der Afrikanischen Schweinepest wird nun davor gewarnt, tierische Lebensmittel aus dem Urlaub nach Österreich mitzubringen. Das könne zur Verbreitung von dieser und anderen Tierkrankheiten beitragen und schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die Landwirtschaft haben, warnten Finanz- und Gesundheitsministerium am Donnerstag. Die Afrikanische Schweinepest sei zuletzt auch in Wild- und Hausschweinbeständen in Deutschland aufgetreten.

In einer gemeinsamen Kontrollaktion planen Zoll, Gesundheitsministerium, Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG) und Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine "Aktion scharf" im Sommerreiseverkehr. Je früher ein Ausbruch erkannt wird, desto eher könne er auch eingedämmt werden, hieß es in einer Aussendung. Für Wild- und Hausschweine ist die Afrikanische Schweinepest tödlich. Für den Menschen stellt das Virus keine Gesundheitsgefährdung dar.

"Das Einschleppen der Krankheit hätte auch große finanzielle Belastungen zur Folge. Der Zoll kontrolliert daher verstärkt die Einfuhr von Schweinefleisch aus betroffenen Ländern und wird bei Funden auch Strafverfahren einleiten", teilte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) mit. "Unser Ziel ist es, bei Reisenden das Bewusstsein zu schaffen, dass die Mitnahme von Fleisch aus Nicht-EU-Staaten verboten ist und vom Zoll streng kontrolliert wird. Menschliche Tätigkeiten wie die Mitnahme und achtloses Wegwerfen von infiziertem Fleisch, Wurst oder Speiseabfällen zählen zu den Hauptursachen für eine Virusinfektion, die für infizierte Hausschweine meist tödlich endet", erläuterte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

sws/hai