26.12.2025 19:04:00
After 2 straight misses, this year’s ‘Santa Claus rally’ is off to a solid start. Why it matters for investors.
Stocks have never seen three negative “Santa Claus rally” periods in a row. After two straight misses, history says the odds favor a comeback this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
