Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
06.09.2026 09:35:00
After a 17% Surge, Is Snowflake Stock Still a Buy as Revenue Growth Accelerates?
It wasn't too long ago that Snowflake (NYSE: SNOW) was viewed as a potential AI loser. Today, the company looks to be one of the biggest AI winners outside the infrastructure space. The stock recently surged 16.6% the session following its fiscal second-quarter earnings report and is now up nearly 70% on the year.The cloud-based data warehousing and analytics company's architecture, which separates storage from compute to allow customers to store data and then process it across multiple cloud computing providers, is proving integral in the age of AI. Its solution has become an important system of record for agentic AI and also, importantly, allows for model choice.Let's take a closer look at Snowflake's fiscal Q2 results to see whether the growth stock can keep its momentum or if it's too late to buy the rally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.