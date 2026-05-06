Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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06.05.2026 14:16:00

After a 296% Surge, Where Will Plug Power Stock Be in 1 Year?

It has been an incredible run for Plug Power (NASDAQ: PLUG), a popular hydrogen stock. Over the past 12 months, shares have increased in value by an astounding 296%.This impressive performance isn't due to chance. There are some real positive tailwinds behind the company right now, everything from improving financials to growing AI exposure.But can Plug Power continue its run over the next 12 months? The company's market cap remains at just $4.4 billion, even after the latest stock price surge. The potential for hydrogen fuel to power key sectors of the global economy also remains lucrative. In fact, Goldman Sachs previously estimated that hydrogen fuel is a $12 trillion opportunity over the next two to three decades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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