ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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13.11.2026 10:30:00
After a 3.9% Raise, Here's How Many Shares of ExxonMobil You'd Now Need for $1,000 a Month in Dividends
On Oct. 30, ExxonMobil (NYSE: XOM) raised its quarterly dividend by 3.9%, from $1.03 to $1.07 per share. Having raised its dividend for 44 consecutive years, it's just six years away from reaching Dividend King status.
Moreover, after pulling back in recent weeks, the opportunity to buy stock at a lower entry point has opened up for long-term, dividend-focused investors.
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