Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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30.06.2026 00:30:47
After a 400% Surge, Should Investors Care About This $882,000 Monte Rosa Insider Sale?
Filip Janku, Chief Medical Officer of Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE), executed the sale of 41,845 shares of Common Stock over June 23 and June 24, 2026, in a transaction structured as an exercise of options immediately followed by open-market disposition, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.08); post-transaction value based on June 24, 2026 derived close ($1,250,833.20).* 1-year performance calculated using June 24, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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