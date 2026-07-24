Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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24.07.2026 13:01:01
After a 96% 1-Year Run, This Director Sold 37,600 PHVS Shares for $1.3 Million. Is the Rally Over?
Johannes Gerardus Christiaan Petrus Schikan, Director, reported the sale of 37,600 shares of Pharvaris N.V. (NASDAQ:PHVS) in open-market transactions valued at approximately $1.33 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.41); post-transaction value based on June 30, 2026, market close ($34.58).* 1-year performance calculated using June 30th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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