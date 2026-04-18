Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.04.2026 07:00:00
After a Big Run, Here's the Honest Buy, Sell, or Hold on Sandisk
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock's 2,000% gain just since August of last year makes enough superficial sense. Sandisk is one of only a handful of companies that make computer memory chips, and the proliferation of artificial intelligence (AI) data centers is driving insatiable demand for computer memory. Stunningly, even with this huge run-up, Sandisk shares are still reasonably priced at just over 20 times this year's projected per-share earnings of $42.57. They're expected to more than double next year.Nevertheless, it would be naïve to ignore the ever-changing rhetoric that's pushing and pulling on this and other AI-related stocks. This bullishness could fade just as quickly as it materialized, unwinding a sizable chunk of this rally.Even then, there's a decent value-based argument to be made.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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