Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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10.04.2026 16:49:00
After a Recent Deal With X-Energy, Is Fluor Becoming the Ultimate Nuclear Pick-and-Shovel Play?
The nuclear energy buildout is very real, and the White House has affirmed its stance with multiple executive orders and multibillion-dollar investments to grow its nuclear fleet and accelerate the deployment of next-generation nuclear technology.As part of its ambitious goals, the United States will look to quadruple its new nuclear energy capacity to 400 gigawatts (GW), have 10 large reactors under construction by 2030, and provide grants and pilot programs for companies developing nuclear fuel, small modular reactors (SMRs), and microreactor technology.One company emerging as a key partner in achieving this buildout is Fluor (NYSE: FLR), the global engineering, procurement, and construction (EPC) company with expertise in managing these massive projects. The firm is strengthening its nuclear portfolio through a new deal with X-Energy, a developer of advanced reactor technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Fluor Corp.
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