NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.05.2026 18:43:51
After a Record-Breaking Quarter, Is Nvidia Stock a Buy Right Now?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) generated nearly $82 billion in revenue for the first quarter, and there aren't many signs of slowing down. In this video, I'll discuss all of the important numbers and give my verdict of whether the stock is a buy right now.*Stock prices used were the morning prices of May 21, 2026. The video was published on May 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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