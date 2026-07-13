CrowdStrike Aktie

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WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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13.07.2026 16:17:00

After a Stock Split, Is Now the Right Time to Buy CrowdStrike Stock?

While stock splits don't change a company's fundamentals, they can make shares more attractive to retail investors. With an accompanying lower stock price, splits can make it easier for investors to buy shares.They also tend to create some excitement. In fact, ahead of its 4-for-1 split on July 2, CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) shares rose six straight trading sessions, and rose in the session after its split as well. The question, though, is: Now that CrowdStrike has split its stock, does it look like a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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