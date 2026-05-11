CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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11.05.2026 18:10:00

After an 11% Drop, Is CoreWeave a Buy on the Dip or a Stock to Avoid?

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) roared into the artificial intelligence (AI) forefront about a year ago when it launched an initial public offering -- and saw its stock price soar more than 300% in just a few months. Why such excitement about this company in particular? The tech player offers something in great need at this stage of the AI boom and something that should remain in demand: capacity to run AI workloads.This business translated into soaring revenue -- and that's continued quarter after quarter. In the latest period, CoreWeave's revenue more than doubled to $2 billion. Still, this wasn't enough to boost the stock. CoreWeave, which has dropped 33% from its peak last June, slipped 11% in the trading session following the earnings report. Is CoreWeave now a buy on the dip -- or a stock to avoid? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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