Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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04.09.2026 17:06:00
After an 80% Gain on the Year, Is Palo Alto Networks Stock a Buy on Its Recent Pullback as Revenue Surges?
After sliding to start the year, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) shares have come roaring back, trading up more than 80% so far in 2026. The cybersecurity stock benefits from the launch of Anthropic's Mythos models, which exposed previously unknown software vulnerabilities. The company said this has led to a shift in the security landscape and that it is just the start.However, despite a strong recent earnings report and guidance, the stock price fell, as expectations were sky-high following its run-up this year. Let's dig into the company's latest earnings report and prospects to see if the stock's still a buy on this dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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