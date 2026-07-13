Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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13.07.2026 13:28:00
After an 83% Correction, Where Will NuScale Power Stock Be in 3 Years?
NuScale Power (NYSE: SMR) went public in 2022. Shares of the nuclear energy stock struggled out of the gate. From August 2022 through the end of 2023, NuScale's share price collapsed by more than 80%.Then, something incredible happened: NuScale shares went on an incredible bull run. From the start of 2024 to the summer of 2025, NuScale stock soared by more than 1,800%!What caused NuScale's resurgence? One catalyst: the rise of AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)