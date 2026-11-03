After Another Blowout Quarter, Is Palantir Technologies Stock a Buy?

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) continues to do the improbable: improve upon an already high growth rate. Every time I think the business is inevitably due to slow down, it proves me wrong.

The company did that yet again when it posted its third-quarter results on Monday. Its growth rate accelerated to 96% (it was 93% in the previous quarter), and it easily beat expectations. Yet the stock's been trading lower in recent days amid a great deal of softness in the tech sector.

Is Palantir's stock a no-brainer buy right now, and could this be the catalyst that sends it to a new all-time high?

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