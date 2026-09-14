Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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14.09.2026 20:26:19

After Beating Expectations in Q1, Is Oracle Stock Due to Rally Higher?

Oracle (NYSE:ORCL)'s stock was a hot buy not that long ago. It soared 58% in 2024 as hype around the tech company grew, driven by its importance to the growth opportunities related to artificial intelligence (AI). But over about two years, the stock has gone from boom to bust -- now back to around the levels it was at in September 2024.

Recently, however, the tech company may have given investors a reason to remain bullish, as it posted some strong quarterly earnings numbers. With a high growth rate and a reduced valuation, could Oracle's stock be overdue for a rally?

Image source: Getty Images.

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14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
11.09.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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