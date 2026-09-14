Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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14.09.2026 20:26:19
After Beating Expectations in Q1, Is Oracle Stock Due to Rally Higher?
Oracle (NYSE:ORCL)'s stock was a hot buy not that long ago. It soared 58% in 2024 as hype around the tech company grew, driven by its importance to the growth opportunities related to artificial intelligence (AI). But over about two years, the stock has gone from boom to bust -- now back to around the levels it was at in September 2024.
Recently, however, the tech company may have given investors a reason to remain bullish, as it posted some strong quarterly earnings numbers. With a high growth rate and a reduced valuation, could Oracle's stock be overdue for a rally?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|80 100,00
|-2,23%
|Oracle Corp.
|123,86
|-0,26%