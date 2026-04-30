Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.04.2026 22:45:00
After Doubling in the Past Year, This Stock Is About To Hit Cruise Control. Time To Buy?
XPO (NYSE: XPO), the less-than-truckload (LTL) trucking company, hasn't gotten a lot of attention from investors, but the stock has quietly doubled over the last year, outperforming industry peers like Old Dominion Freight Line and Saia.XPO data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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