Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.07.2026 10:59:00
After eight years, Google loses final appeal against $4.7 billion European Union fine
The Court of Justice of the European Union ruled to uphold its fine against Google over alleged anti-competition practicesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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