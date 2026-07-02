Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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02.07.2026 10:59:00

After eight years, Google loses final appeal against $4.7 billion European Union fine

The Court of Justice of the European Union ruled to uphold its fine against Google over alleged anti-competition practicesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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