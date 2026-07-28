Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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28.07.2026 14:00:00
After Giving Investors Great News, Is Super Micro Computer Stock Headed Back to $50?
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), which also goes by Supermicro, has been rallying recently after disclosing encouraging preliminary earnings results. But despite the strong initial boost, the stock isn't likely to take off and return to the highs of more than $50 it reached earlier this year.Although Supermicro's business may be showing signs of progress, tech investors should continue to tread carefully, as it's by no means a slam-dunk buy despite recent developments. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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