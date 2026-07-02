Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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02.07.2026 20:47:21
After heat wave: Wildfires ravage southern France
Firefighters battle several wildfires in southern France that were fueled by strong winds. Nearly 3,000 tourists and locals were evacuated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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