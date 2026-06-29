HOLLYWOOD Aktie

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ISIN: PLHOLWD00017

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29.06.2026 11:04:00

After her return to the spotlight, ‘Every Year After’ star Elisha Cuthbert relists her Hollywood Hills home for $2.1 million

Actress Elisha Cuthbert is again trying to sell her luxurious L.A. pad for nearly $2.1 million— weeks after making a sudden return to acting following a long hiatus.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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