Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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27.05.2026 19:17:00
After Hot Opening Day, Cerebras Stock Is Down Big. Is This a Buying Opportunity?
Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) came out of the gate scorching hot, with its stock opening at $350 on its first day of trading (May 14) after pricing its initial public offering (IPO) at $185 per share. However, it's been largely downhill since, with the stock already down more than 25% from that initial price.The question for investors is whether this sell-off is a buying opportunity.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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