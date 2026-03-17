CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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17.03.2026 14:50:00
After I totaled my car, I set out to find a used one for under $10,000
The average used car now costs around $26,000. Here’s how I bought a Lexus for $8,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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