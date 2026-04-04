Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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04.04.2026 15:10:00
After Losing $700 Billion in Market Cap, Is Alphabet Stock a Buy?
Big tech stocks have had a rough couple of months. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) hasn't escaped the sell-off and currently has a $3.5 trillion market cap after reaching $4.2 trillion earlier this year. That's basically the equivalent of an ExxonMobil being erased from Alphabet's market cap, so this is no small sell-off.But is Alphabet stock worth buying now, or does it have more room to fall? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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