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28.08.2026 13:45:00

After Losing More Than $1 Trillion in Market Cap, This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Become the Most Valuable Business in the World, According to Elon Musk

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) began as a wager that rockets could be reused, launching into orbit could be cheap, and a private-sector business might be the vessel that carries civilization beyond a single planet.While this origin story still sits at the center of the company's mission, SpaceX has changed some of its broader ambitions. Before its historic IPO, SpaceX absorbed xAI and subsequently folded rockets, Starlink, X (formerly Twitter), and a frontier generative AI model (Grok) into one vertically integrated moonshot. SpaceX CEO Elon Musk explained the rationale for this structure in a post on X: "You don't seem to understand that SpaceX will be worth more than the rest of Earth if we accomplish our goals."This sentence is either a generational prophecy or hubristic salesmanship. Investors now have to decide which.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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