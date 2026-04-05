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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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05.04.2026 10:05:00
After Nike's Drop, Here Are the 3 Retail Growth Stocks I'd Buy Today
Nike (NYSE: NKE) stock has fallen about 70% from its peak over the past few years. Some of the damage has been self-inflicted, and softer consumer spending hasn't helped. Sales have remained under pressure, weighing on the shares.But one brand's stumble shouldn't scare investors away from the entire retail and apparel space. Plenty of companies are dealing with the same macro headwinds and still posting relatively strong financial results. The key is to focus on businesses that are benefiting from multiple growth engines, premium brand pricing power, or earlier-stage growth runways.Using that criteria, here are three retail growth stocks I'd buy and hold for the long term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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