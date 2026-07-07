Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 12:45:00

After Plummeting 27% in 2026, Is Palantir Stock Finally a Buy? 3 Words From Palantir CEO Alex Karp May Reveal the Answer

In a recent appearance on CNBC, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) CEO Alex Karp discussed why the company's approach to artificial intelligence (AI) stands apart from legacy software-as-a-service (SaaS) providers.At a basic level, Palantir develops something called an ontology. Ontologies are structured models that define key inputs -- employees, assets, transactions, or events -- along with the underlying properties and relationships that connect them within an organization. This creates a living visualization that AI can use to understand context and make decisions.This approach differs markedly from traditional dashboarding tools or generic data insights workflows found in many legacy platforms. It's not surprising that Karp suggested that "now everyone's copying" Palantir's playbook.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten