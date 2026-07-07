Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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07.07.2026 12:45:00
After Plummeting 27% in 2026, Is Palantir Stock Finally a Buy? 3 Words From Palantir CEO Alex Karp May Reveal the Answer
In a recent appearance on CNBC, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) CEO Alex Karp discussed why the company's approach to artificial intelligence (AI) stands apart from legacy software-as-a-service (SaaS) providers.At a basic level, Palantir develops something called an ontology. Ontologies are structured models that define key inputs -- employees, assets, transactions, or events -- along with the underlying properties and relationships that connect them within an organization. This creates a living visualization that AI can use to understand context and make decisions.This approach differs markedly from traditional dashboarding tools or generic data insights workflows found in many legacy platforms. It's not surprising that Karp suggested that "now everyone's copying" Palantir's playbook.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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