Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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21.07.2026 16:40:00

After Plummeting 37% This Year, Is Oracle Stock a Buy Now?

Oracle (NYSE: ORCL) shares have been on a wild ride so far this year. Investors have been left wondering whether it's worth holding on to the tech giant's shares, or if they should avoid the volatile stock altogether.Oracle is spending a lot of money right now as it builds out more AI infrastructure, which has spooked some shareholders, leading to an Oracle stock sell-off that's left its share price down 37% year to date.That drop could represent a good buying opportunity. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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