Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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21.11.2026 16:30:02
After Plummeting 62% This Year, Could Buying Intel Stock Today Set You Up for Life?
Few stocks in the semiconductor sector have experienced a more dramatic fall this year than Intel (NASDAQ:INTC). Since reaching a peak closing price of nearly $141 per share in June, the stock has lost 62% of its value.
This has attracted bargain hunters who perceived Intel as a stock to own, and some may wonder whether Intel can set investors for life. Although Intel could beat the market over time, investors should not assume that a modest investment in the stock will bring financial independence. Here's why.
Image source: The Motley Fool.
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