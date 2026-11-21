Few stocks in the semiconductor sector have experienced a more dramatic fall this year than Intel (NASDAQ:INTC). Since reaching a peak closing price of nearly $141 per share in June, the stock has lost 62% of its value.

This has attracted bargain hunters who perceived Intel as a stock to own, and some may wonder whether Intel can set investors for life. Although Intel could beat the market over time, investors should not assume that a modest investment in the stock will bring financial independence. Here's why.

Image source: The Motley Fool.

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