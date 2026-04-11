CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
11.04.2026 18:00:00
After Reaching a Deal With Anthropic, Is CoreWeave Proving to Be the Ultimate Artificial Intelligence (AI) Stock to Own?
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) jumped more than 12% on Friday after the company announced it reached a multi-year deal with Anthropic, the artificial intelligence (AI) company behind the Claude chatbot. It's yet another big win for CoreWeave, after recently announcing a $21 billion deal with social media giant Meta Platforms, adding on to an already existing deal.CoreWeave rents out computing power to tech companies in need of access to the latest chips. And with demand for all things AI-related being through the roof these days, and CoreWeave's valuation being relatively low compared to the big tech giants, could it be the best AI stock to own right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
Analysen zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|86,48
|9,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.