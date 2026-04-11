CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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11.04.2026 18:00:00

After Reaching a Deal With Anthropic, Is CoreWeave Proving to Be the Ultimate Artificial Intelligence (AI) Stock to Own?

Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) jumped more than 12% on Friday after the company announced it reached a multi-year deal with Anthropic, the artificial intelligence (AI) company behind the Claude chatbot. It's yet another big win for CoreWeave, after recently announcing a $21 billion deal with social media giant Meta Platforms, adding on to an already existing deal.CoreWeave rents out computing power to tech companies in need of access to the latest chips. And with demand for all things AI-related being through the roof these days, and CoreWeave's valuation being relatively low compared to the big tech giants, could it be the best AI stock to own right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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