Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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20.06.2026 12:05:00
After Receiving $100 Million From the Trump Administration, Is Rigetti Computing Stock a Screaming Buy?
Last month, the Department of Commerce announced plans to invest up to $2 billion across nine quantum computing businesses over the next three years. Among these companies is Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), which is set to receive $100 million in CHIPS Act funding tied to certain research and development (R&D) milestones for its superconducting quantum systems.This gives a level of credibility to Rigetti's technology and is a strategic alignment with national priorities related to artificial intelligence (AI).Smart investors are asking whether this news alone makes the stock an immediate buy. A closer examination of the funding's purpose, its potential applications, and Rigetti's current valuation reveals a more nuanced picture.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.03.26
|Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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