Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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20.06.2026 12:05:00

After Receiving $100 Million From the Trump Administration, Is Rigetti Computing Stock a Screaming Buy?

Last month, the Department of Commerce announced plans to invest up to $2 billion across nine quantum computing businesses over the next three years. Among these companies is Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), which is set to receive $100 million in CHIPS Act funding tied to certain research and development (R&D) milestones for its superconducting quantum systems.This gives a level of credibility to Rigetti's technology and is a strategic alignment with national priorities related to artificial intelligence (AI).Smart investors are asking whether this news alone makes the stock an immediate buy. A closer examination of the funding's purpose, its potential applications, and Rigetti's current valuation reveals a more nuanced picture.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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