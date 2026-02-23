Saks Aktie

Saks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 21:29:09

After Saks Bankruptcy, Richard Baker Says He Saved Luxury Department Stores

Richard Baker wanted to create a high-end retail empire when he combined Saks Fifth Avenue and Neiman Marcus. In a little over a year, it was bankrupt.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saks Inc

mehr Nachrichten