Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
23.02.2026 21:29:09
After Saks Bankruptcy, Richard Baker Says He Saved Luxury Department Stores
Richard Baker wanted to create a high-end retail empire when he combined Saks Fifth Avenue and Neiman Marcus. In a little over a year, it was bankrupt.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!