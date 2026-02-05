RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
05.02.2026 14:36:00
After Silver's Fast Rise and Even Faster Crash, What's Next?
Silver prices surged 60% in the first four weeks of 2026 before crashing last week in the white metal's worst trading day since 1980. Tuesday was another hectic day, with silver jumping 10% to close at $88 per ounce. Investors could be forgiven for being confused. Given these lightning price changes, many are wondering what silver does next.Unlike stocks, silver has no fundamentals to judge. It typically rises during times of economic uncertainty as a "safe haven" asset. So with consumer confidence recently hitting a 10-year low in January 2026, economic anxiety certainly explains some of silver's rise. Of course, it's impossible to know whether economic uncertainty will continue in the months ahead. But there's a straightforward way to determine if silver is effectively overvalued and due for a sell-off -- or poised for still more gains.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|31,00
|-3,13%
