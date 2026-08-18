Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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18.08.2026 10:00:00
After Skyrocketing 95% in 3 Years, Here Are the Bull and Bear Cases Investors Must Know About This Trillion-Dollar AI Stock
Meta Platforms (NASDAQ: META) has been on a notable winning streak. In the past three years, shares in the social media and digital advertising empire soared 95% (as of Aug. 14). Consequently, the company's market capitalization expanded by almost $800 billion.It's still hard to look past the valuation. The "Magnificent Seven" stock trades at a forward price-to-earnings (P/E) ratio of 19.7. This setup should at least be intriguing for investors looking to own a leading technology business. It's a good idea to start digging deeper.As we look ahead to the next three years, there are key bull and bear cases that could impact Meta Platforms' shareholder returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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