WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

10.02.2026 18:00:00

After Soaring 84% in 5 Years, Is the Invesco QQQ Trust Still a Good ETF to Buy in 2026?

Tech stocks and growth stocks in general have been flying high in recent years. The excitement around artificial intelligence (AI) has resulted in many stocks reaching new highs and becoming very expensive along the way.The Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) has been a terrific investment for long-term investors, and it has risen by around 84% in the past five years. That averages out to a compounded annual growth rate of about 13%. That's a solid return given that the S&P 500 has historically averaged returns of about 10% per year. However, it begs the question of whether growth stocks have been too hot and whether investing in the Invesco fund is still a good option for investors in 2026. Is this exchange-traded fund (ETF) still likely to head higher, or could it be overdue for a big decline?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
