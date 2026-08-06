Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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06.08.2026 15:45:00
After Surging 298%, Is Nebius Stock Still a Buy? Here's What History Says.
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock has surged about 298% over the past year. The rally was supported by rapid revenue growth, major agreements with technology giants such as Meta Platforms and Microsoft, and a $2 billion investment from Nvidia.The share price gain appears impressive, considering that the stock has already fallen about 26% from its record closing price in June. However, the pullback also suggests that investors are no longer rewarding the company for announcements alone.Nebius must demonstrate that its contracts, data centers, and heavy spending can generate sufficient revenue to support its valuation. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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|Nebius
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