Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.08.2026 05:00:00
After Surging 3,110%, Has Sandisk Already Had Its "Nvidia Moment"?
After Western Digital spun off Sandisk (NASDAQ: SNDK) last February, the company returned to being a stand-alone specialist selling NAND flash storage accompanying solid-state drives (SSDs) into three end markets: data centers, edge devices like PCs, phones, cars, and gaming consoles, and branded consumer storage solutions.This all sounds quite boring... that is, until the workloads leveraging Sandisk's products changed. Training and running large language models does not stop at consuming GPUs. Generative AI also consumes high-speed storage for data lakes, model weights, and cache as inference deployments scale.AI hyperscalers are increasingly expanding their capital expenditure (capex) budgets downstream (beyond chips), creating something of a supercycle in the memory market. Here's the thing: Most investors following the AI trade already know these industry dynamics. What they may not know, however, is how to price the scale of this move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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