Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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06.07.2026 11:25:00

After Surging 4,885%, Is Sandisk Stock Still a Buy? Here's What History Says.

It is almost hard to believe that Sandisk (NASDAQ: SNDK) started trading on the Nasdaq at around $35 per share on Feb. 13, 2025. In just over 16 months, it has surged some 4,885% to $1,745 per share as of July 2. Over the past 12 months, Sandisk has returned 3,780%, and it is up 635% year to date. The numbers are just staggering, as any investors fortunate enough to buy at the IPO can attest. But after such an amazing run, can Sandisk stock keep it going, or is it time to take some profits?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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