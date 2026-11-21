Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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21.11.2026 16:00:02
After the Midterm Elections, VanEck's Matthew Sigel Is Still Bullish on Bitcoin. Here's Why He's Right.
It's easy to be bearish on Bitcoin (CRYPTO:BTC) right now. It's currently trading around $60,000. That's more than 50% below its all-time high of $126,000 from last October.
But I'm not giving up on Bitcoin quite yet. According to Matthew Sigel, head of digital assets research at investment firm VanEck, there are actually several reasons to be bullish on Bitcoin right now.
As Sigel points out, Bitcoin is a highly cyclical asset, typically trading in four-year boom-and-bust cycles. There are three up years, followed by one down year. And it's now been 12 months since Bitcoin began the "down" leg of its current cycle.
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