Smart Move Aktie
WKN DE: A0J3S6 / ISIN: US8319201039
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15.04.2026 14:02:00
After the Sell-Off, Is Buying Nike a Smart Move or a Missed Boat?
For a company with such a storied history, one characterized by a dominant position in the global sportswear market, Nike (NYSE: NKE) has fallen on a turbulent path. Shares are currently trading 76% off their record (as of April 13), which was established in November 2021. Pessimism is ruling the narrative, as the business aims to fix its past mistakes and get back to its winning ways.After the frightening sell-off, is buying this consumer discretionary stock a smart move or a missed boat?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 525,00
|2,13%
|Nike Inc.
|38,78
|0,54%
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