PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
03.02.2026 15:45:04
After Years of Increases, PepsiCo Pledges to Cut Prices on Snacks
The food and beverage giant said that consumers were facing “affordability limitations.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Food and drink companies suffer as US shopper sentiment sinks (Financial Times)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)