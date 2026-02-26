After You stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

After You hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 433,1 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 413,7 Millionen THB.

In Sachen EPS wurden 0,250 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte After You 0,360 THB je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,62 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,58 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at