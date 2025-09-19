19.09.2025 06:31:29

Aftermath Silver veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aftermath Silver hat am 16.09.2025 die Bücher zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

