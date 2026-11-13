Afya Aktie
WKN DE: A2PM8D / ISIN: KYG011251066
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13.11.2026 17:15:43
Afya: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Afya (NASDAQ:AFYA) announced that revenue grew 6% year over year to 985 million Brazilian reals in the third quarter. High student occupancy in core medical programs underpins long-term cash flow generation. Three things management said stand out.
Undergraduate medical education remains the engine powering the business model. By expanding health science enrollment at existing campuses, the company spreads fixed costs across more students, boosting profitability.
Physicians are turning to shorter, lower-cost training options rather than committing to lengthy specialization tracks. That mix shift increases overall student headcounts but suppresses revenue per student across the segment.
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