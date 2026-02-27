Afyon Cimento Sanayii TAS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Afyon Cimento Sanayii TAS lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,42 TRY gegenüber 0,590 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Afyon Cimento Sanayii TAS einen Umsatz von 981,5 Millionen TRY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,600 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 TRY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Afyon Cimento Sanayii TAS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,87 Milliarden TRY im Vergleich zu 3,24 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at