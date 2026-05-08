Ag Growth International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ag Growth International hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,35 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,900 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 282,2 Millionen CAD, gegenüber 286,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at