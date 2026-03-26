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26.03.2026 06:31:28
Ag Growth International präsentierte Quartalsergebnisse
Ag Growth International hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,64 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ag Growth International -1,710 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 395,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 381,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,410 CAD gegenüber -1,050 CAD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 1,42 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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