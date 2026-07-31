Ag Growth International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ag Growth International ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ag Growth International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,30 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ag Growth International mit einem Umsatz von insgesamt 323,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at